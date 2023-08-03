بلينكن يشيد بإنجازات شباب القارة السمراء ضمن برنامج زمالة «واشنطن ـ مانديلا»

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحصيلة الانجازات التي تحققت بفضل برنامج زمالة (واشنطن ـ مانديلا) للقادة الأفارقة الشباب "YALI" خلال العام الجاري.

وقال بلينكن ـ في كلمة خلال ختام فعاليات قمة (واشنطن ـ مانديلا) ـ إن "التعاون مع القارة السمراء من خلال هذا البرنامج حقق نتائج مثمرة خلال هذا العام في العديد من المجالات من بينها مجال التعليم والزراعة والصناعة"، مشددا على أن هذا التعاون سيحدث فارقا على الصعيد العالمي.

وأشار إلى المشاريع التي تحققت في بعض الدول الإفريقية بفضل الشباب الأفارقة الذين استفادوا من زمالة (واشنطن ـ مانديلا) التي منحتهم الفرصة للمشاركة في الجامعات الأمريكية، موضحا أن المبادرة ساهمت في استحداث طاقة جديدة من حركة المرور وخفض العنف في المدارس الإفريقية بنسبة 30%، كما تساهم أيضا بفعالية من أجل تطوير لقاح ضد الملاريا.

ويدعو برنامج زمالة (مانديلا واشنطن)،الذي أطلقه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عام 2014 ،القادة الأفارقة الشباب إلى فرصة الحصول على الزمالة وهي فرصة قائمة على الجدارة، تمنحك من خلالها الفرصة للمشاركة في معهد القيادة لمدة ستة أسابيع في كلية أو جامعة أمريكية لمناقشة تجاربك والتعلم من مواطني الولايات المتحدة والزملاء الآخرين.