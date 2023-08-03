 القبض على شخصين في إسبانيا بعد سرقة حقيبة مليئة بمجوهرات وساعات في مطار برشلونة - بوابة الشروق
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القبض على شخصين في إسبانيا بعد سرقة حقيبة مليئة بمجوهرات وساعات في مطار برشلونة

د ب أ
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 5:44 م | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 5:44 م
ألقت السلطات القبض على رجل وامرأة في إسبانيا، بعد سرقة مجوهرات وساعات بقيمة 10 ملايين دولار من مطار برشلونة.

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الخميس، نقلا عن الشرطة، إن السرقة وقعت في وقت متأخر أمس الأربعاء، عندما سُرقت حقيبة تحتوي على مقتنيات ثمينة من أمام مكتب تسجيل الوصول بالمطار.

والتقطت كاميرات المراقبة، الواقعة وجرى تحديد السيارة، التي هربوا فيها، ثم تعقبت الشرطة الاثنين لأكثر من مئة كيلومتر قبل توقيفهما قبل الحدود الفرنسية.

وكانت الحقيبة، التي تشتمل على خاتم بأربعة ملايين دولار بالإضافة آلاف الأموال النقدية، تخص أسرة روسية كانت في مكتب تسجيل الوصول لرحلة متجهة إلى أبو ظبي.

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