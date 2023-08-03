 متفوقًا على ريال مدريد وبرشلونة.. الأهلي الأكثر تفاعلًا في العالم على فيسبوك - بوابة الشروق
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متفوقًا على ريال مدريد وبرشلونة.. الأهلي الأكثر تفاعلًا في العالم على فيسبوك

الشروق
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 11:02 م | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 11:04 م

استطاع النادي الأهلي الانفراد بقمة قائمة الأندية الأكثر تفاعلًا على منصات التواصل الاجتماعي، بتحقيقه المركز الأول في التفاعل معدل مشاركة خلال شهر يوليو 2023، وفقاً للإحصائية التى أعدها موقع "deportesyfinanzas" ، المتخصص فى هذا الشأن.

متفوقًا على حسابات أندية ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيان وأرسنال الانجليزي.

وحقق النادي الأهلي 20،4 مليون تفاعل عبر صفحتة الرسمية على الفيس بوك في شهر يوليو ليحتل المركز الأول في قائمة أفضل 5 أندية على مستوى العالم في شهر يوليو الماضي.

وجاء في المركز الثاني فريق ريال مدريد الإسباني في المرتبة الثانية ب 19،3 مليون فيما تراجع حساب برشلونة إلى المركز الثالث 18،4 مليون .

وظهر فريق انتر ميامي الأمريكي في القائمة محتلًا المركز الرابع 15،7 وجاء ارسنال الانجليزي في المركز الخامس باجمالي تفاعل 11 مليون.

لتواصل الحسابات الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي فرض نفسها على الساحة العالمية كأفضل محتوى يتم تقديمه بين الأندية حول العالم.


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