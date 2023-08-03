الوحل يفسد أجواء مهرجان «هيفي ميتال» الموسيقي بألمانيا

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انطلق مهرجان موسيقى الـ"هيفي ميتال" في قرية فاكن الألمانية، اليوم الأربعاء، وسط حضور أقل من المعتاد بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة والوحل والاختناقات المرورية.

وبحسب تقديرات الشرطة، وصل حوالي 50 ألف مشاهد فقط، من الـ85 ألفا المتوقع حضورهم، إلى الأرض الزراعية شمالي ألمانيا.

واضطر العديد من المعجبين إلى التراجع ومغادرة المكان.

وكان ذلك بسبب إعلان المنظمين عن إيقاف كامل لإدخال الزوار بعدما حولت الأمطار الأرض وطرق الدخول إلى مستنقع وحل قد يكون غير آمن، مما أحبط محبي موسيقى الميتال الذين توجهوا إلى النسخة الـ32 من مهرجات "فاكن أوبن إير" السنوي.

وتم إلغاء ستة عروض بسبب تأخر البدء.

وقال توماس ينسن المؤسس المشارك للمهرجان لدى الترحيب بالحضور: "لا يمكنكم تصور مدى سرورنا برؤيتكم بهذه الأعداد".

وأضاف: "أولا، نود أن نشكر من اضطروا للتراجع ومغادرة المكان بشدة، فقد جعلوا من إقامة الحفل هنا ممكنا" ويستحقون الاحترام.