مقتل شخصين وأضرار كبيرة في اليابان بسبب الإعصار خانون

لقي شخصان على الأقل حتفهما وأصيب العشرات في مقاطعة أوكيناوا اليابانية بسبب الإعصار خانون، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة اليابانية عن خدمات الطوارئ المحلية.

واجتاح الإعصار أوكيناوا أمس الأربعاء، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من ثلث المنازل، بينما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الأضرار الموسعة الناجمة عن الإعصار الذي يتحرك ببطء، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وأصيب 35 شخصا على الأقل، ثلاثة منهم في حالة خطرة، بسبب الرياح العاتية.

ومن المتوقع أن يتباطأ الإعصار خانون، وهو السادس هذا الموسم، فوق بحر الصين الشرقي مع الحفاظ على قوته.

