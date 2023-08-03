روسيا: انضمام دول جديدة لعضوية بريكس سيقوي المجموعة

قالت روسيا، اليوم الخميس، إن انضمام دول جديدة لعضوية مجموعة "بريكس" سيعزز من شأنها ويقويها، وذلك في أكثر تأييد من موسكو صراحة حتى الآن لاقتراح توسيع المجموعة.



وتضم مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة حاليا في عضويتها: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.



وترى موسكو أن المجموعة تتزايد أهميتها وتشكل ثقلا مضادا مؤثرا في مواجهة الغرب بقيادة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالشئون العالمية، بحسب وكالة "رويترز".



وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين: "بالطبع نعتقد أنه بشكل أو بآخر، توسيع مجموعة بريكس سيساهم في زيادة تطوير وتعزيز هذه المنظمة".



وجاء ذلك تعليقا على تصريح أدلى به رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قال فيه إن "من المهم للغاية" للسعودية الانضمام إلى مجموعة دول بريكس، بالإضافة إلى الأرجنتين والإمارات إذا رغبتا في ذلك.



وقال بيسكوف إن روسيا لها علاقات بناءة مع الدول الثلاث لكن "لا نعتقد أننا بحاجة لاستباق الأحداث" فيما يتعلق بدول بعينها مرشحة للانضمام قبل مناقشة المسألة في قمة بريكس التي تعقد في جنوب أفريقيا بين 22 و24 أغسطس الجاري.



ويشكل تعزيز مجموعة بريكس جزءا من رؤية روسيا لتقليص نطاق هيمنة الولايات المتحدة وتشكيل عالم جديد "متعدد الأقطاب"، بحسب "رويترز".



وسيمثل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، موسكو في قمة بريكس هذا الشهر بعد أن قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدم الحضور إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بدعوى ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.