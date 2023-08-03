العراق يعلن استهداف خطوط نقل الكهرباء في محافظة صلاح الدين بعبوات ناسفة

أعلنت وزارة الكهرباء العرقية، اليوم الخميس، عن استهداف خط نقل الطاقة صلاح الدين الحرارية – حديثة، بعبوات ناسفة.

وذكر بيان للوزارة، نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «التخريبيين والإرهاب الظلامي، عاودوا استهداف أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية بالعبوات الناسفة في محافظة صلاح الدين».

وأشار إلى أن «الأمر يستهدف عزل المحافظات عن بعض، وقطع ارتباطات المنظومة الكهربائية، وتوقف إمدادات الكهرباء عن المستشفيات ومشروعات المياه وغيرها من المشاريع الحيوية، بمحاولة يائسة منهم لإنهاك قدرات وزارة الكهرباء وإحراج ملاكاتها العاملة، وفق التوجيهات الحكومية لتطوير ومعالجة تحديات ملف الكهرباء».

وأضاف البيان، أن «ملاكات الوزارة وأبطال نقل الشمال تعمل، رغم صعوبة مقطع العمل وكثبانه الرملية، على إعادة إعمار ما تدمر من أبراج قبل يومين بالعبوات الناسفة».

واستطرد: «بعد إحباط عدد من المحاولات التخريبية من قبل الجهد العسكري والأمني والاستخباري، والتي كانت تروم تفجير الأبراج، جرى فجر اليوم استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (صلاح الدين الحرارية - حديثة) جهد 400، بعمل تخريبي ثان بتفجير عبوة ناسفة على الخط؛ مما أدى إلى سقوط البرج المرقم (201)، وتقطع في الأسلاك، تحديداً في منطقة القناطر ضمن محافظة صلاح الدين».

وذكر أن «الفرق الهندسية والفنية من قسم خطوط صلاح الدين، سارعت بالتعاون مع القوات الأمنية والجهد الهندسي إلى مكان العارض، بحسب توجيه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، للكشف عن الحادث وملابساته وإعداد تقرير يرفع سريعاً للوزير».

وأكد أن «الفرق باشرت الكشف والعمل على إعادة تشييد ما تضرر، وتسليك الخط، وإعادته للخدمة بالسرعة الممكنة».