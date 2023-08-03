 بركان إيبيكو في روسيا ينفث رماده على ارتفاع 3 كيلومترات - بوابة الشروق
الخميس 3 أغسطس 2023 10:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يستحق لقب أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز 2022-2023؟
النتـائـج تصويت

بركان إيبيكو في روسيا ينفث رماده على ارتفاع 3 كيلومترات

موسكو- قنا
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 10:13 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 10:13 ص

أفاد مركز كامتشاتكا للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بثوران بركان إيبيكو في جزر الكوريل الروسية حيث ينفث رماده على ارتفاع يصل إلى 3 كيلومترات.

وذكر البيان أنه تم تسجيل انطلاق عمود الرماد صباح اليوم، على ارتفاع حوالي 3 كيلومترات فوق مستوى البحر.

ويقع بركان إيبيكو الذي يبلغ ارتفاعه 1156 مترا في جزيرة باراموشير على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي مدينة سيفيرو كوريلسك الروسية.

وتحدث حوادث انبعاث الرماد فيه ابتداء من عام 2016، وتم تسجيل أكبر حادث لانبعاث الرماد فيه، في 31 أغسطس عام 2018، عندما ارتفع عمود من الرماد إلى 6 كيلومترات من فتحة بركانية جديدة تشكلت في عام 2017.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك