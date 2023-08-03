بركان إيبيكو في روسيا ينفث رماده على ارتفاع 3 كيلومترات

أفاد مركز كامتشاتكا للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بثوران بركان إيبيكو في جزر الكوريل الروسية حيث ينفث رماده على ارتفاع يصل إلى 3 كيلومترات.

وذكر البيان أنه تم تسجيل انطلاق عمود الرماد صباح اليوم، على ارتفاع حوالي 3 كيلومترات فوق مستوى البحر.

ويقع بركان إيبيكو الذي يبلغ ارتفاعه 1156 مترا في جزيرة باراموشير على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي مدينة سيفيرو كوريلسك الروسية.

وتحدث حوادث انبعاث الرماد فيه ابتداء من عام 2016، وتم تسجيل أكبر حادث لانبعاث الرماد فيه، في 31 أغسطس عام 2018، عندما ارتفع عمود من الرماد إلى 6 كيلومترات من فتحة بركانية جديدة تشكلت في عام 2017.