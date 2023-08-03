روسيا تستأنف شراء العملات الأجنبية والذهب مع ازدهار عائدات الطاقة

تعتزم روسيا شراء كمية من العملات الأجنبية والذهب مع وصول إيرادات قطاع الطاقة إلى أعلى من المستهدف في الميزانية.

وقالت وزارة المالية الروسية، إنها ستشتري عملات أجنبية بقيمة 5ر40 مليار روبل (433 مليون دولار) خلال الفترة من 7 أغسطس الحالي إلى 6 سبتمبر المقبل، وفقا لآلية الميزانية التي تستهدف حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع والمود الخام.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه منذ وقف شراء العملات الأجنبية في أواخر يناير 2022، وما أعقبه من تعليق برنامج الشراء بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022، باعت وزارة المالية الروسية فقط عملات أجنبية خلال العام الحالي كجزء من آلية مالية معدلة.

ومع تجميد الجزء الأكبر من احتياطي النقد الأجنبي الروسي نتيجة العقوبات الأمريكية والأوروبية، أصبح اليوان الصيني العملة الرئيسية للاحتياطي الروسي، ويمكن أن يستمر استخدامه في عمليات الشراء الجديدة. وتحصل روسيا على حوالي ثلث إيرادات الميزانية من قطاع النفط والغاز الطبيعي.

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