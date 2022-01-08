الأهلي يعلن رحيل أبو عبلة من الجهاز الطبي للفريق

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الخميس، رحيل الدكتور أحمد أبو عبلة من الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي، اليوم الخميس: «وجه النادي الأهلي الشكر والتحية للدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم، عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد، وحقق مع زملائه من عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية».

وأضاف البيان: «وهو أحد أبناء النادى الذي لم يتأخر عند طلب الاستعانة بجهوده، وهناك ثقة بأنه سوف يلبي النداء إذا ما احتاجه ناديه بأي مرحلة وفي أي موقع، لأن هذه سمات أبناء الأهلي الذين يتفهمون المراحل الفنية والإدارية والطبية التي يمر بها الفريق، وكل مرحلة منها تحتاج إلى ترتيبات خاصة».

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.