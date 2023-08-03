سعودية تعود للدراسة بعمر الـ110 أعوام

نشرت إدارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، كلمات معبرة عن السعودية نوضاء القحطاني التي لم يمنعها عمرها 110 سنوات من الالتحاق بالحملة الصيفية للتوعية، ومحو الأمية.

وقال محمد مسفر الكحلاء القحطاني ابن السيدة لـموقع "العربية.نت": "تعيش والدتي في الأمواه أحد المراكز التابعة لمنطقة عسير (جنوب غرب) المملكة، وقد تم تسجيلها في صيف هذا العام للدراسة، وشعرت والدتي بالسعادة لهذه الفرصة للتعليم، والتي حرصت عليها لتعلم أمور دينها".

وأضاف أن والدته "شاركت زميلاتها من كبيرات السن متعة التعلم والعلم، حيث تعود من الدرس وهي تشعر بالسعادة، وتقوم بالكتابة وقراءة القرآن، وتثمن لحكومتنا الرشيدة هذه الفرصة".

ووفق الموقع، تستهدف الحملة إلى الآن ما يقارب 350 دارسا ودارسة، وتركز على الأمية القرائية لتجديد الالتزام بمحاربة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على حياة الأفراد والمجتمعات، وذلك بالعمل على تأمين فرص التعلّم الجيد للتمكّن من مهارات القراءة والكتابة والحساب، واستخدام التقنيات الحديثة وصولاً إلى الموارد المعرفية المفتوحة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.