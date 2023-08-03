عبدالعزيز السيد حكما لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

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كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اسماء طاقم التحكيم المُكلف بإدارة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، في مسابقة كأس مصر.

ويواجه فريق الأهلي نظيره المصري البورسعيدي على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في السادسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

وسيقود مباراة الأهلي والمصري الحكم عبدالعزيز السيد، وسيعاونه الثنائي أحمد صلاح وأحمد توفيق طلب، فيما سيكون هشام الفلال حكمًا رابعًا.

بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، عمرو الشناوي وشريف عبدالله.