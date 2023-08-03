تونس: إنقاذ أكثر من 150 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الشرقية للبلاد

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، عن إنقاذ أكثر من 150 مهاجرًا إفريقيًا «من جنسيات تونسية ومن جنوب الصحراء»، في 3 عمليات مختلفة.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، أشارت الإدارة في بيان، مساء الخميس، إلى تجميع المهاجرين غير الشرعيين في الخافرة البحرية 35 مترًا.

ونوهت الإدارة أن أحد المهاجرين هدد الطاقم البحري، وحاول الاعتداء على عناصره باستعمال آلات حادة.

وأشارت إلى «السيطرة على المجموعة بعد وصول التعزيز من الحرس البحري، وإدخالها إلى ميناء المهدية»، لافتة إلى تحرير قضية بالواقعة بعد التنسيق مع النيابة العمومية.