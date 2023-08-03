أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تراجع فائض الميزان التجاري لأستراليا خلال يونيو الماضي إلى 321ر11 مليار دولار أسترالي، في حين كان محللون يتوقعون تراجعه إلى 25ر11 مليار دولار مقابل 791ر11 مليار دولار خلال مايو الماضي.

وتراجعت صادرات أستراليا خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 2% نتيجة تراجع صادرات الفحم والوقود المعدني والمعادن، على خلفية تباطؤ الطلب من الصين أكبر شريك تجاري لها.

في المقابل تراجعت الواردات بنسبة 4% شهريا، مع ارتفاع معدل التضخم في أستراليا وتباطؤ النشاط الاقتصادي مما أدى إلى تراجع الطلب المحلي.