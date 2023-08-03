استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع اليوم غير متأثر بخفض التصنيف الائتماني الأمريكي الذي ألقى بظلاله على النظرة المستقبلية المالية للولايات المتحدة ومستفيدا من بيانات قوية للوظائف في القطاع الخاص.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء، زيادة وظائف القطاع الخاص الأمريكي بأكثر من المتوقع في يوليو الماضي مما دعم الدولار إذ أشارت البيانات لاستمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.. ودفع ذلك مؤشر الدولار لأعلى مستوياته منذ السابع من يوليو وبلغ في أحدث معاملاته 102.56.

وزاد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0944 دولار.. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2714 دولار قبيل صدور قرار بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.. وسجل الين الياباني زيادة طفيفة إلى 143.31 للدولار.. وعلا الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته 0.14 بالمئة إلى 0.65465 دولار في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمئة إلى 0.6079 دولار.