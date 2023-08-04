 خارجية النيجر تعلن حظر قناتي «فرانس 24» و«آرإف آي» في البلاد - بوابة الشروق
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خارجية النيجر تعلن حظر قناتي «فرانس 24» و«آرإف آي» في البلاد

د ب أ
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 11:56 م | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 11:56 م

تم حظر قناتي "فرانس 24" و"آر إف آي" الفرنسيتين من البث في النيجر، بعد أسبوع من الانقلاب العسكري الذي شهدته الدولة التي تقع غربي أفريقيا.

وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مساء اليوم الخميس بشدة تعليق بث القناتين.

وأضافت الوزارة أن "الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الصحافة في النيجر حدثت في سياق قمع استبدادي من قبل المسئولين عن الانقلاب".

كان ضباط من وحدة النخبة بقيادة عبد الرحمن تشياني ألقوا القبض على الرئيس محمد بوزام المنتخب ديمقراطيا، وأعلنوا الإطاحة به من السلطة، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي. ونصب تشياني نفسه حاكما جديدا للبلاد يوم الجمعة الماضي.

وقوبل الانقلاب بالإدانة على المستوى الدولي.

واتهمت فرنسا في البيان سلطة الانقلاب في النيجر بالقبض على الممثلين الديمقراطيين عشوائيا، كما أدانت هذه الانتهاكات الخطيرة للحريات الأساسية.


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