مدير عام مرفأ بيروت: صدى التّفجير سيبقى يرافق اللّبنانيّين

قال مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، في الذّكرى الرّابعة لانفجار مرفأ بيروت، إنّ صدى التّفجير سيبقى يرافق اللّبنانيّين وأهالي الضّحايا والشّهداء.

وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهره إلاخبارية: «رغم ثقل المرارة الّتي نحملها وتحملها هذه الذّكرى، ورغم الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها لبنان، إلّا أنّنا وخلال الأربع سنوات الّتي مضت، عملنا بثبات وإيمان ليستمرّ مرفأ بيروت في خدمة هذا الوطن».

وتابع: «استمرار مرفأ بيروت هو أولويّة وطنيّة واقتصاديّة، لذلك عملنا ليبقي صامدًا وسيبقى.. بذلنا وسنبذل قصارى جهدنا لعدم تكرار ما حصل».

ووجّه تحيّة إجلال إلى أرواح شهداء المرفأ، وقال: «ننحني أمام صبر الأهالي، الّذين أنهكتهم السّنوات الّتي مرّت على فقدان أحبّة كانوا بيننا وبينهم في مثل هذا اليوم».

ووقع انفجار مرفأ بيروت في 2020، وحدث على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ ونتجت عنه سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر وترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة بيروت.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل أكثر من 218 شخصًا من بينهم المفقودون الذين لم يعثر لهم على أثر، وإصابة أكثر من 7000 آخرين، وأُعلن عن تضرّر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية، وبات نحو 300 ألف شخص بلا مأوى.

وأدّى الانفجار إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.