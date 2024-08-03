 تنسيق الجامعات 2024.. 4219 طالبا أدوا اختبارات القدرات بفنون تطبيقية حلوان حتى الآن - بوابة الشروق
السبت 3 أغسطس 2024 4:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تنسيق الجامعات 2024.. 4219 طالبا أدوا اختبارات القدرات بفنون تطبيقية حلوان حتى الآن

عمر فارس
نشر في: السبت 3 أغسطس 2024 - 4:11 م | آخر تحديث: السبت 3 أغسطس 2024 - 4:11 م

خضع اليوم 851 طالبًا وطالبة لاختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات حتى الآن إلى 5070 طالبًا وطالبة.

وتشمل اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية اختبارًا مهاريًا مدته 150 دقيقة، ويتضمن سؤالين في الرسم والتصميم الابتكاري. ويشترط للنجاح حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي الدرجات.

ويتطلب على الطالب إحضار بعض الأدوات أثناء تأدية الاختبار وهى أقلام الرصاص وممحاة، مسطرة ٥٠ سم، أقلام الفلوماستر والوان خشبية، أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك