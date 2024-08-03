قتل 20 شخصا على الأقل مساء الجمعة، في هجوم انتحاري في مقديشو، تبنته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة.

وقالت صحيفة جاروي المحلية: «قتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في انفجار قوي هز فندق بيتش فيو الشهير على شاطئ ليدو بمقديشو مساء الجمعة.. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم».

وترددت أنباء عن تواجد الشرطة في مكان الحادث، خشية ارتفاع عدد القتلى.

وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.

ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها.