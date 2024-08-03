مظاهرات أمام وسائل إعلام أمريكية تنديدا بالتغطية المتحيزة لصالح الاحتلال

شارك آلاف النشطاء في مدينة نيويورك، في مظاهرات حاشدة أمام مقرات عدة لوسائل إعلام أمريكية أبرزها "نيويورك تايمز"، و"نيوز كوربوريشن" المالكة لـ"فوكس نيوز"؛ تنديداً بالتغطية المتحيزة التي تقوم بها لصالح رواية الاحتلال الإسرائيلي المزيفة في عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة.

واتهم النشطاء، وسائل الإعلام بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 300 يوم، وخلفت نحو 40 ألف شهيد وعشرات آلاف الإصابات والمفقودين، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وفي السياق ذاته، خرج الآلاف بمشاركة نقابات عمالية في مسيرة ضخمة جابت شوارع نيويورك مرورا بميدان "تايمز سكوير" الشهير للمطالبة بوقف حرب الإبادة بشكل فوري.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

وتتزايد التوترات الأمنية في المنطقة، بعد إعلان جيش الاحتلال الثلاثاء، اغتيال القائد العسكري البارز في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر، قبل أن تعلن حركة حماس الفلسطينية وإيران فجر الأربعاء، أيضا اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية للاغتيال بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.