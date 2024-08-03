الأمم المتحدة: قلق متزايد بشأن مخاطر بينها الكوليرا في غزة

حذر فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، من استمرار تدهور الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة، مشيرًا إلى القلق يتضاعف بشأن المخاوف من انتشار الأمراض مثل الكوليرا وغيرها من الأوبئة.

وقال خلال تصريحات عبر شبكة «الجزيرة»، إن المؤسسات الصحية تحاول إرسال اللقاحات الضرورية إلى القطاع، إلا أن الأمر يواجه صعوبات كبيرة في ظل الوضع الأمني المتدهور.

وشدد على ضرورة إرسال المواد الغذائية والطبية بشكل عاجل إلى غزة، موضحا أن قطاع غزة في حاجة ملحة لإرسال المواد الغذائية والطبية وتوصيل كل ما يحتاجه الأهالي.

وأشار إلى أن نحو مليوني شخص يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، متابعا:« لقد تمكننا إلى غاية الآن من خلال المساعدات الغذائية والدوائية من إبقاء الكثيرين على قيد الحياة لكن الاحتياجات ضخمة والتحديات هائلة».

وأكد أن الأمم المتحدة تواصل جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، إلا أنها تواجه عراقيل كبيرة من قبل السلطات الإسرائيلية.

وشدد أن على الأمم المتحدة بحاجة إلى إزالة كل العقبات التي تضعها السلطات الإسرائيلية على الأرض ومنع مهاجمة الشاحنات.

وطالب بوقف إطلاق النار الفوري لإتاحة الفرصة لتوصيل المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنه لا بد من الالتزام بمقتضيات القانون الإنساني، فلا ينبغي مهاجمة العاملين في قطاع المساعدات الإنسانية والقطاع الصحي، وفتح المجال لتوصيل المساعدات.