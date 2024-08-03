حزب الله يؤكد مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

أكد حزب الله اللبناني، اليوم السبت، مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية جنوب لبنان.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «علي نزيه عبد علي (جون) مواليد عام 1984 من بلدة عيتيت في جنوب لبنان، ارتقى شهيدًا على طريق القدس».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، اغتيال عنصر بارز بحزب الله في قصف بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو على جنوب لبنان.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، أن «علي نزيه عبد علي، كان متورطًا في نشاطات في جبهة الجنوب، وشارك في تخطيط وتنفيذ مجموعة متنوعة من العمليات الإرهابية»، بحسب تدوينته على منصة «إكس».

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، بمقتل شاب وإصابة اثنين آخرين، إثر استهداف سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية في مدينة صور بجنوب لبنان.

كما استهدفت الطائرات المسيّرة بلدة رب ثلاثين بجنوب لبنان دون وقوع إصابات.