766 طالبا خضعوا لاختبارات القدرات بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان

استقبلت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان اليوم 151 طالبًا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات للعام الدراسي الجديد.

وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات حتى اليوم إلى 766 طالبا وطالبة.

وتشمل الاختبارات مجالي الرسم التعبيري والتصميم الزخرفي، وتستمر لمدة 150 دقيقة، وينقسم إلى قسمين: الرسم بـ60 درجة، والتصميم الابتكاري بـ40 درجة. يهدف سؤال الرسم إلى قياس قدرة الطالب على التعبير الفني عن موضوعات متنوعة مثل المشاريع القومية والأحداث الجارية وجمال الطبيعة المصرية. أما سؤال التصميم الابتكاري فيقيس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والعناصر الفنية في تصميمات مختلفة كالملصقات وأغلفة الكتب.

ويشترط للنجاح حصول الطالب على 60% من إجمالي درجات الاختبارين.