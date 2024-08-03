الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال عنصر بارز بحزب الله في قصف على جنوب لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، اغتيال عنصر بارز بحزب الله في قصف بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو على جنوب لبنان.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، أن «علي نزيه عبد علي، كان متورطًا في نشاطات في جبهة الجنوب، وشارك في تخطيط وتنفيذ مجموعة متنوعة من العمليات الإرهابية»، بحسب تدوينته على منصة «إكس».

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، بمقتل شاب وإصابة اثنين آخرين، إثر استهداف سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية في مدينة صور بجنوب لبنان.

كما استهدفت الطائرات المسيّرة بلدة رب ثلاثين بجنوب لبنان دون وقوع إصابات.

يأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، بأن "إسرائيل في حالة استنفار قصوى تحسبا لرد إيراني واسع وسط تقديرات باستهداف خطوط الكهرباء والاتصالات".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى "تزويد مستشفيات كبيرة بالوقود وأجهزة توليد الكهرباء وإخلاء مرائب السيارات لاستخدامها مستشفيات محصنة"، و"تزويد مستشفيات إسرائيلية بهواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية تأهبا للتعامل مع انقطاع الاتصالات"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

يذكر أن المنطقة تواجه خطر اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها بعد اغتيال هنية في طهران، الأربعاء، واغتيال شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء.

وفي حين فشلت كل محاولات الوساطة حتى الآن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث يدور النزاع منذ نحو 10 أشهر بين إسرائيل وحماس، أثارت الحرب توترات في أنحاء الشرق الأوسط بين إسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها في لبنان واليمن والعراق وسوريا من جهة أخرى، لا سيما حزب الله.