وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية

ترأس عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية؛ لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية "الصناعي، والتجاري، والزراعي، والفندقي"، والتي انطلقت صباح اليوم وسط تشديدات أمنية في محيط اللجان.

وأكد وكيل المديرية، أنه أوراق الأسئلة وصلت من مراكز التوزيع إلى لجان الامتحان في موعدها، وجرى التأكيد على رؤساء اللجان بختم ورقة الأسئلة بالختم البيضاوي للمدرسة، وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين أو مراقب الدور، مع التنويه بتوفير الجو الهادئ للطلاب داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة رصد أي مخالفات خلال عملية الامتحان داخل اللجان.

وأوضح وكيل المديرية، في تصريح اليوم، أن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام باللجان، ويوجد التزام تام من جميع رؤساء اللجان والملاحظين بالتعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات، مشيرًا إلى أنه لم يجري رصد أي مخالفات حتى الآن، ولم تتلقى الغرفة الرئيسية أي شكاوى.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق حضور امتحانات الدور الثاني على مستوى المحافظة يبلغ 1007 طلاب وطالبات، بواقع 687 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية، وتستمر الامتحانات لهم لمدة 6 أيام داخل 14 لجنة، و320 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية "الصناعي، والتجاري، والزراعي، والفندقي"، وتستمر امتحاناتهم لمدة 10 أيام داخل 4 لجان.