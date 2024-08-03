شركة طيران أوروبا تعلن إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من الغد

أعلنت شركة الطيران الإسبانية «طيران أوروبا»، اليوم السبت، إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من الغد؛ بسبب الأوضاع في المنطقة.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «بسبب الوضع في إسرائيل، اتخذنا القرار بإلغاء الرحلات الجوية UX1301 وUX1302 بين مدريد وتل أبيب، في الفترة بين 4 إلى 7 أغسطس».

📣#AirEuropaInforma Debido a la situación en Israel, hemos cancelado los vuelos UX1301 y UX1302 del 4 al 7 de agosto inclusive entre Madrid y Tel Aviv. Se han flexibilizado los cambios de fecha que pueden solicitarse a través del punto de venta y también por teléfono +3491401501. pic.twitter.com/BJfspGl2mX — Air Europa (@AirEuropa) August 3, 2024

وأظهرت بيانات ملاحية تزايد عدد الرحلات الملغاة في مطاري بيروت الدولي بالعاصمة اللبنانية ومطار بن جوريون بتل أبيب وسط إسرائيل؛ على خلفية التوتر المتصاعد في المنطقة.

وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي ظل مخاوف من رد فعل من إيران وحزب الله، أشارت البيانات الملاحية إلى إلغاء أكثر من 110 رحلات دولية بمطار بيروت منذ يوم الأحد الماضي، وتأخر في وصول 210 رحلة أخرى في الفترة نفسها.