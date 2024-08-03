فايننشال تايمز: القتال مع حزب الله أدى لأكبر عملية إجلاء بإسرائيل منذ 70 عاما

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" استنادا إلى صور أقمار صناعية، بأن أضرارا فادحة تعرض لها شمال إسرائيل بعد 10 أشهر من الأعمال القتالية مع حزب الله.

وأضافت الصحيفة أن نيران قصف حزب الله سببت أضرارا بالمباني والمحاصيل والأنشطة التجارية.

كما قالت إن مستوطنة كريات شمونة بقي فيها نحو 3 آلاف ساكن من مجموع 24 ألفا قبل الحرب، موضحة أن القتال مع حزب الله أدى لأكبر عملية إجلاء في إسرائيل منذ 70 عاما، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، كما تشن غارات متوازية على لبنان.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.