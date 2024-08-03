الأمم المتحدة: المجاعة بدأت في شمال دارفور السودانية

أفاد المنسق الإقليمي لمفوضية اللاجئين في السودان مامادو بالدي، بأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تؤكد أن المجاعة بدأت في ولاية شمال دارفور السودانية.

وقال بالدي في بيان: «علامات التحذير كانت موجودة منذ أشهر، ولدينا الآن تأكيد مأساوي بأن المجاعة قد بدأت في منطقة شمال دارفور في السودان، ويموت النازحون من النساء والأطفال والرجال من الجوع وسوء التغذية والمرض، وهذا دليل واضح على ضعف الأشخاص الذين أجبروا على الفرار، حيث فر الكثير منهم عدة مرات»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف بالدي أن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، في السودان، تتفاقم وتتعمق كل يوم، مما يهدد باجتياح المنطقة بأكملها.

وأوضح بالدي أن وصول الملايين من اللاجئين والنازحين داخلياً يدفع المجتمعات المضيفة إلى حالة حرجة، ومع تزايد العنف في السودان، سيجد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بحثا عن الأمان أنفسهم في ظروف خطيرة بشكل متزايد، ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة.

وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.