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أعربت العداءة الفلسطينية ليلى المصري عن سعادتها الغامرة بعد مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الأولى.

وجاءت المصري في المركز الأخير في تصفيات سباق 800 متر للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد باريس 2024.

وسجلت المصري دقيقتين و72ر16 ثانية لتحل في المركز 30 الأخير وتودع المنافسات.

لكنها ترى أن المشاركة الأولمبية في حد ذاتها شرف لأي رياضي، وأنها ستحاول تحسين أدائها خلال أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وقالت المصري في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية كولورادو وقد حضرت رفقة البعثة الفلسطينية إلى باريس".

وأضافت: "والدي من نابلس وعائلتي وأصدقائي يعيشون هناك، وأنا محظوظة بوجودي هنا في الوقت الذي يتعرض فيه شعب بلادي لقصف مستمر".

وأوضحا: "أشعر بمسؤولية تمثيل بلادي وشعبي الذي يعاني ويلات الحرب، ويعيش ظروفا معيشية مأساوية منذ أكثر من 75 عاما، قبل أن تصبح الأمور أكثر مأساوية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بفعل الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة".

وأشارت: "سعيدة بوجودي هنا وتمكني من تمثيل بلادي والحديث عنها وعما يجرى في فلسطين، وتسليط أنظار الناس على معاناة شعبي... لدينا رسالة للعالم ونحاول إيصالها بأفضل طريقة ممكنة، من خلال الرياضة".

وأكدت: "كل عائلتي تعيش في نابلس وليس في غزة لذا فإن الأوضاع مختلفة هناك بعض الشيء".

وقالت "أنا محاطة بأشخاص رائعين وعائلتي والجالية العربية، وجميع من في كولورادو يساندني ويساند عائلتي".

وتابعت: "الناس بدأت تفتح أعينها على ما يحدث في فلسطين خلال الأشهر القليلة الأخيرة، وأرى أن هناك تعاطفا كبيرا من جانب المواطنين الأمريكيين المحيطين بي تجاه بلادي".

وعن استقبالها في فرنسا صرحت: "تلقيت أفضل ترحيب ممكن ولم أكن أتخيل ذلك... لقد هتف المشجعون باسمي داخل الاستاد وهذا شيء مؤثر للغاية".

وأكدت: "يحرص البعض على التقاط الصور معي، هو أمر مفاجئ ولكن رائع... من الرائع التواجد في فرنسا في ضيافة هذا الشعب المذهل".

ولدى سؤالها عما إذا كانت ستسير على نفس نهج مواطنها فارس بدوي لاعب الجودو الذي تحدث عن رفضه مواجهة خصم من الكيان الصهيوني خلال الأولمبياد، قالت المصري: "المقارنة ليست في محلها".

وأكدت: "الجودو لعبة فردية بينما في ألعاب القوى تشارك الكثير من المتسابقات جنبا إلى جنب... هذا الأمر لم يخطر على بالي من الأساس".

وشددت: "لكن أحترم موقف فارس وكذلك لاعب الجودو الجزائري مسعود إدريس"، الذي أثيرت تكهنات بشأن تعمده زيادة وزنه لكي يتجنب مواجهة لاعب من الكيان الصهيوني.

وأضافت: "لا أعرف ما إذا كنت سأشارك في السباق في هذه الحالة... وبالنسبة لي فقد أظهر اللاعب الجزائري شجاعة كبيرة بتفويت فرصة ذهبية للمشاركة في الأولمبياد... إنه غاية في الشجاعة، لقد فاز بالميدالية الذهبية في نظري".

وشددت المصري على أنها لن تقبل تمثيل دولة أخرى إذا عرض عليها ذلك "فلسطين في قلبي وفي دمي وانا ممتنة لها، وفخورة بكوني فلسطينية، ولا أتخيل تمثيل دولة أخرى".

وأوضحت: "هدفي هو إيصال رسالة أمل لفتيات الصغيرات وكل الشعب الفلسطيني، من خلال الميزة التي وهبني الله إياها وهي الركض".

وزادت: "أحاول رد الدين للشعب الفلسطيني الذي طالما ساندني وسأستمر في تمثيل فلسطين طالما كنت قادرة على الركض".

وختمت المصري حديثها بتوجيه رسالة للشعب الفلسطيني قالت فيها: "نحن نراكم ونسمعكم ونتعاطف معكم، نحاول إيصال صوتكم ورفع علمكم... لا تفقدوا الأمل في المستقبل".