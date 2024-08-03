المركز القومي للسينما يشارك بعروض أفلام في ملتقى العاصمة لفنون الطفل

يشارك المركز القومي للسينما، في فعاليات الدورة الأولى من ملتقي العاصمة لفنون الطفل، والذي يقام بالحديقة الخلفية لوزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية التي تطل عليها وزارات السياحة والآثار والطيران المدني والاتصالات، والتي تنطلق فعالياته يوم الاثنين المقبل الموافق ٥ أغسطس وتستمر حتي نهاية يوم العمل، ومن المقرر أن تكون جميع الفعاليات مجانية ومتاحة لأبناء العاملين فى الوزارات الأخرى وجمهور العاصمة.

وسوف تتضمن فعاليات الملتقي عروضًا فلمية للأطفال يقدمها المركز القومي للسينما، حيث يتم عرض مجموعة من الأفلام الموجهة للأطفال من بينها :" الدليل" إخراج نسرين عز الدين،"زمبلك" اخراج محمد ربيع، "عبر" إخراج هاله طارق، "شقاوة سمسم" إخراج الشحري، "واحد وخمسة" إخراج نصحي إسكندر، "أبو العريف" اخراج دكتور أحمد الميتيني، "هيبو" إخراج زينب مصطفي ،"نفسي اطير" إخراج أسامه أبو زيد، إلى جانب عرض مجموعه من أفلام الكرتون الصينية المقدمة من المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.