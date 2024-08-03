استشهد عشرة فلسسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، اللقطات الأولى للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدرسة التي تأوي النازحين.

🚨🚨 عاجل 🚨🚨



قصف إسرائيلي على مدرسة نازحين بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة pic.twitter.com/eBxy23JtvU — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) August 3, 2024

وقالت مصادر إعلامية، إن جيش الاحتلال شن قصفًا على المدرسة مرتين متتاليتين، فيما كان رجال الإسعاف عاجزين عن انتشال جثث الشهداء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 39,550 شهيدا، و91,280 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.