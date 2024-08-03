شهدت عدة مدن بمحافظة أسوان سقوط أمطار خفيفة، وكانت مدينة كوم أمبو شمال المحافظة أكثر المدن التي شهدت سقوط الأمطار في شوارعها، كما شهد الطريق الصحراوي الغربي سقوط أمطار خفيفة، دون أي إعاقة لحركة الموصلات بالطريق.

وهبت رياح محملة بالأتربة، على أنحاء مدن المحافظة؛ مما أدى إلى ملئ السماء بسحب كثيفة جدًا وغيوم وبعدها هطلت مياه الأمطار.

فيما شهد طريق مدينة أبوسمبل جنوب المحافظة، هبوب رياح متوسطه محملة بالأتربة دون سقوط أمطار.

وسجلت مدينة أسوان، درجة حرارة العظمى 42 درجة والصغرى 32 درجة، بينما سجلت نسبة تساقط الأمطار 13%، بينما حققت الرطوبة نسبة 27% وسرعة الرياح 11كم / ساعة.

ومن جانبه، ووجه اللواء د. إسماعيل كمال محافظ أسوان جميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المواقع الخدمية؛ تحسبا لسوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس، وخاصة في ظل وجود بعض السحب والغيوم المتقطعة، وسقوط للأمطار الخفيفة على بعض المناطق السكنية.

وكلف المحافظ، أن يتم بالتوازي رصد أي تغيرات لسرعة التعامل مع أي تداعيات لحظة بلحظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، حيث إن الأجواء الحالية لم تؤثر على الحركة المرورية، فالوضع مستقر والحركة منتظمة على الطرق السريعة، وبالنسبة للملاحة النهرية والجوية.

وكشف المحافظ، أن جميع مخرات السيولة بالمحافظة جاهزة ومستعدة لمواجهة أي ظروف خاصة بالطقس.