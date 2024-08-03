نقطة مشاهدة الطيور بمحمية رأس محمد ملتقى لأكثر من 500 ألف طائر خلال موسم الهجرة

تعد محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء، إحدى أهم المحطات الرئيسية للطيور الحوامة المهاجرة، وتتجمع فيها أعداد كبيرة من جميع أنواع الطيور من قارة أوروبا وآسيا خلال موسم الهجرة، خاصة أنه تضم نقطة لمشاهدة الطيور، وهذه النقطة إحدى أهم المعالم السياحية الهامة بها كونها تشهد إقبال آلاف السائحين الذين يحرصون على زيارتها خلال موسم الهجرة، لذا أدرجتها جمعية الطور العالمية " international Birdlife" ضمن مواقع الطيور الهامة على المستوى العالمي لموقعها المتميز عند التقاء خليجي السويس والعقبة بالبحر الأحمر.

وقال الدكتور وليد حسن، مدير عام محميات جنوب سيناء، إن المحمية تعد من أهم المحطات للطيور التي تهاجر من أوروبا وغرب آسيا إلى وسط وشرق إفريقيا، وذلك لموقعها الجغرافي بين الثلاث قرات، كما أنها بمثابة عنق الزجاجة للطيور المهاجرة الحوامة مثل اللقلق الأبيض، وأيضًا الجوارح مثل الصقور والنسور، ويحرص السائحين على مشاهدتها من خلال منطقة نقطة المشاهدة بالمحمية، والتي تقع بالقرب من قناة المانجروف التي تحتوي على غذاء للطيور، إضافة إلى قدرة أشجار المانجروف على امتصاص الأملاح من المياه وترسيبها على أوراق الشجر؛ مما يجعلها بمثابة محطة مياه طبيعية لتحلية المياه، وجعلها صالحة لشرب الطيور منها.

وأوضح مدير محميات جنوب سيناء لـ"الشروق"، أن الطيور تكثر بمنطقة نقطة المشاهدة بموسم الهجرة الذي ينطلق في فصل الخريف بداية من شهر أغسطس حتى منتصف شهر نوفمبر، وفي فصل لربيع بداية من منتصف شهر فبراير حتى منتصف شهر مايو.

وأشار إلى أنه جرى رصد ما يزيد عن 130 نوعا من الطيور المهاجرة والمقيمة بمنطقة نقطة المشاهدة بالمحمية، وأهم أنواع هذه الطيور اللقلق الأبيض والأسود اللذان يظهران بكثرة في موسم الهجرة، والبلشون الأبيض والرمادي اللذان يوجد أعداد منهم تقيم بالمحمية وتظهر بكثرة في موسم الهجرة.

وتابع، "ومن الجوارح يوجد 22 نوعا تزور المنطقة في فصلي الربيع والخريف، وأشهر أنواعها حوام النحل الذي يظهر بالآلاف خلال موسم الهجرة، والرخمة المصرية التي تعد من الأنواع المهددة بالانقراض، والحدأة السوداء"، مشيرًا إلى أن صقر الغروب والعقاب النساري من الجوارح المقيمة بالمحمية.

وعن الطيور الخواضة، أكد أنه يوجد الخطاف أبو بلحة الذي يكثر في موسم الخريف وينتشر بمنطقة ساحل خليج السويس والخليج الخفي، كما يوجد طائر البشاروش والعديد من الطيور العصفورية الصغيرة كالأبلق.

وأضاف، أن منطقة نقطة مشاهدة الطيور بالمحمية تتجمع فيها أعداد كبيرة ومذهلة من الطيور خلال موسم الهجرة، والتي يتجاوز أعدادها مئات الآلاف، أي ما يقرب من 500 ألف طائر من جميع أنحاء قارة أوروب ووسط آسيا .



