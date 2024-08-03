مفتي الهند يدين الإساءة للسيد المسيح في افتتاح أولمبياد باريس: لا يجوز الإساءة لأي نبي

أدان الشيخ أبو بكر المسلياري، مفتي المسلمين في الهند، بشدة الإساءة التي طالت السيد المسيح عليه السلام خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وشدد خلال لقاء لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، على حرمة الإساءة لأي نبي من أنبياء الله، مؤكدا أنه « لا يجوز الإساءة إلى أي نبي من الأنبياء لأن كل الأنبياء مرسلين من الله سبحانه وتعالى، ولا ينكر مسلم أي نبي من الأنبياء».

وذكر أن الله تعالى أمر جميع الأنبياء بالإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، مستشهدا بقوله تعالى «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه».

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وأن من واجب الأنبياء السابقين الإيمان به واتباعه، مستشهدًا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي».

وأثار عرض «ملكة السحب»خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والذي تضمن رجلا يرتدي ملابس نسائية ويضع مساحيق التجميل في محاكاة للوحة «العشاء الأخير» للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، موجة غضب واسعة في فرنسا.

وانتقدت السلطات الدينية وقطاع واسع من الرأي العام العرض بشدة، واصفينه بالإساءة للمعتقد الديني والمقدسات المسيحية.

ولم يقتصر الجدل على عرض «ملكة السحب» فحسب، بل طال عددا من فقرات حفل الافتتاح التي اعتبرها البعض مروجة للشذوذ الجنسي ومنافية للأخلاق والقيم.