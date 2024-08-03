 الرابر التونسي جنجون: لا أقبل الذهاب لأي دولة للغناء.. ووافقت على دعوتي لمهرجان صيف بنغازي - بوابة الشروق
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الرابر التونسي جنجون: لا أقبل الذهاب لأي دولة للغناء.. ووافقت على دعوتي لمهرجان صيف بنغازي

حسام جودة
نشر في: السبت 3 أغسطس 2024 - 6:13 م | آخر تحديث: السبت 3 أغسطس 2024 - 6:13 م

أقيم مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي مؤتمر صحفي خاص للراب التونسي الشهير جنجون، وذلك قبل إقامة حفله اليوم ضمن فعاليات حفلات مهرجان صيف بنغازي.

وقال "جنجون"، في المؤتمر الصحفي الذي أداره الإعلامي رامي المنصوري، إنه سعيد بالتواجد في حفل صيف بنغازي، مؤكداً أنه يتمنى أن يتكرر مرة أخرى، متابعًا: "دولة ليبيا عزيزة علي جدا".

وأضاف: "أنا لا أقبل دعوة للغناء في أي دولة لكني لم أتردد في قبول دعوة الغناء في مهرجان صيف بنغازي في ليبيا، ووافقت على الفور وأتمنى أن تتكرر مرة أخرى".

واختتم: "هناك عدد من فنانين الراب الليبيين الذين أعتز بهم وأحبهم منهم كامي كازي، والجندي وغيرهم لا أريد أن أنسى أحدا، والفن ليس له حدود، بينما أريد أن أوجه كلمة للجميع من الجماهير الليبية التي ستحضر حفل اليوم السبت فأنا أتمنى أن أقدم حفلة قوية وتنال إعجابهم جميعًا".


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