- فاروق: لن يتم التهاون مع شكاوى المزارعين وسيتم التعامل بشده مع المقصرين في حق الفلاح

فاجئ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جمعية فرهاش، التابعة لمراقبة شمال البحيرة، بزيارة مفاجئة، للوقوف على عدد من المشكلات والشكاوى، الواردة له من عدد من مزارعي المنطقة.

وتفقد فاروق الجمعية، والتقى مزارعيها، والمتضررين من غياب دور الجمعية، وعدم وجود أي خدمات تقدمها الجمعية لهم، وعدم صرف الأسمدة، أو أي من مستلزمات الإنتاج، والتقاوي، والمبيدات، ووسائل المكافحة، إضافة إلى غياب الدور الإرشادي، والتواصل مع المزارعين، فضلا عن مشكلات في الري، مما أدى إلى تأثر الزراعات بها.

وقرر وزير الزراعة، بعد فحص الشكاوى على أرض الواقع، إقالة مدير الجمعية، ومعاونيه من الطاقم الإداري بالكامل، ووجه رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، بتكليف فريق إداري، من ذو الكفاءة، والأمانة، مشددا على سرعة حل كل المشاكل التي تواجه المنتفعين بها، على الفور.

وشدد فاروق، على ضرورة الاهتمام بالمزارعين، والتواصل المستمر معهم، وعلاج المشكلات التي تواجههم، والنزول الى الحقول، وتفقد الزراعات، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، ذاكرا أن الوزارة ستتلقى أية شكاوى خاصة بالمزارعين والمربين من خلال غرف العمل وفرق المتابعة، والخطوط الساخنة، وحلها على الفور.

وأكد أنه لن يتم التهاون مع أي من الشكاوى، أو المشكلات التي ترد بخصوص المزارعين، وتحول دون حصولهم على الدعم المقرر لهم، وأنه سيتم التعامل بشدة مع المقصرين، في حق الفلاحين.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام صباح اليوم، بزيارة تفقدية إلى محافظة البحيرة، لتفقد عدد من الأنشطة الزراعية بها، يرافقه الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة، كما عقد عدد من اللقاءات بالمزارعين في المحافظة، والجمعيات الزراعية بها.