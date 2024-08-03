السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتابع المراكز التكنولوجية بحوش عيسى وأبو المطامير

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تابع كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، سير العمل داخل المركز التكنولوجي بحوش عيسى، بحضور عمر لبيب رئيس المدينة؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد تقديم التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية وتذليل أي عقبات؛ لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرا على المواطنين.

وجرت متابعة حملات النظافة والتجميل الجاري تنفيذها بشوارع الجمهورية، والقضيب، والعلماء، وعبدالعظيم بديوي، وطريق حوش عيسى أبو المطامير؛ للحفاظ على نظافة الشوارع والحصول على مظهر حضاري لائق.

وجرت زيارة مركز أبو المطامير ومتابعة أعمال النظافة الجارية بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتفقد سير العمل داخل المركز التكنولوجي بحضور أسامة داود رئيس المدينة.

وفي نهاية الجولة، تفقد مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى الذي يسهم بشكل كبير في الحد من النفايات المتراكمة ويتم من خلاله إعادة تدوير المخلفات المختلفة، مما يُحافظ على الموارد الطبيعية ويُقلّل التلوث ويوفر فرص عمل ويعمل على إنتاج مواد خام ثانوية للصناعات، وخفض تكاليف التخلص من النفايات.