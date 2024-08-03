وزير الصحة يناقش مع المنسق المقيم للأمم المتحدة التعاون المشترك في مجالي الصحة والتنمية البشرية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا؛ لمناقشة مستجدات ملفات التعاون المشترك في القطاع الصحي والتنمية البشرية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بدأ بمناقشة فرص التعاون المستقبلي في ملف «التنمية البشرية»، ورؤية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية في هذا الملف، والذي أكد اهتمامه الكبير بالتعاون مع مختلف الجهات وتبادل الخبرات لتطوير الموارد البشرية في مختلف المجالات وقطاعات العمل بالدولة المصرية.

وتابع «عبدالغفار» أن المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر أكدت استعداد منظمات الأمم المتحدة لتقديم كل أوجه الدعم اللازم والاستشارات الفنية والدراسات اللازمة في مجال التنمية البشرية.

وأضاف أن الاجتماع تضمن مناقشة التعاون في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024، ومشاركة منظمات الأمم المتحدة، حيث توافقا على عقد اجتماعات تنسيقية مع منظمات الأمم المتحدة لتعزيز المشاركة، خاصة بعد توسيع نطاق المؤتمر ليشمل التنمية البشرية.

وقال إن الاجتماع ناقش -أيضًا- سبل تقديم الدعم في مجال تنظيم الأسرة وتقديم الحوافز للفرق الطبية العاملين في المناطق النائية، لتحفيزهم وسد العجز في المناطق المحرومة.

وذكر «عبدالغفار»، أن الاجتماع تناول استعرض ملامح برنامج الحكومة 2024-2026، بما في ذلك توسيع التغطية الصحية، وتمكين المرأة، والقضاء على البطالة، وتوطين صناعة الدواء، كما استعرض الاجتماع نتائج قمة نظم الغذاء التي عُقدت في سبتمبر 2021، والتي حددت خمس أولويات رئيسية تستهدف معالجة قضايا الغذاء في مصر بمشاركة جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المرجوة.