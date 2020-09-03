كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي، عن آخر تطورات قضية الزمالك واللاعب، وعن أزمته مع محمد الشناوي حارس الفريق التي حدثت اليوم الأربعاء خلال المران.

وقال محامي كهربا، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "إم بي سي مصر": "كهربا ابن النادي الأهلي، وما حدث اليوم انتهى، ولا نستطيع أن نعقب على قرار إدارة القلعة الحمراء".

وتابع: "الموضوع تم تضخيمه، ولكن الحقيقة هو أبسط مما يتخيل البعض وانتهى بالفعل، وكهربا والشناوي تناولا الغداء مع بعضهما".

وأضاف: "حدثت جلسة بين اللاعبين بعد تدخل وليد سليمان وسيد عبد الحفيظ".

وأردف: "أبارك لجماهير الأهلي على إيقاف عقوبة الغرامة على كهربا، وتم إيقافها من فيفا، وتم إخطار اللاعب وجميع الأطراف المعنين بالقرار".

وأكمل: "كهربا يجهز حاليا مع المحامين شكوى جديدة تمهيدا لتقديمها للاتحاد الدولي وسيطالب بتعويض، لأننا سنقدم في المحكمة الرياضية مفاجآت كبيرة جدًا في القضية، ومن الممكن أن الطرف الآخر هو من يدفع الأموال ولا يأخذها".

واختتم: "كهربا يؤكد عدم توثيق العقد الجديد مع الزمالك في التوقيت القانوني، مما يدل على أنه لاعب حر يحق له الانتقال لأي فريق آخر، وهذا سيقدمه إلى المحكمة بجانب المفاجآت الأخرى".