رئيس الأعلى للإعلام: الدولة المصرية تتعرض لهجمة شرية من وسائل إعلام معادية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس عقد ورشة عمل اليوم تحت عنوان «الإعلام والأمن القومي»، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتعرض لهجمة شرية من وسائل إعلام معادية.

وأضاف «جبر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الورشة شهدت حضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والمذيعين والمذيعات، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية الإعلام، لافتًا إلى استمرارها على مدى أكثر من ساعتين.

وأشار إلى أن الورشة شهدت تشكيل مجموعة من الصحفيين لصياغة التوصيات، قائلًا إن هناك قضايا اتفق فيها الجميع ممن حضروا أنها من صميم أمن القومي المصري.

وأكد رئيس الأعلى للإعلام أن الأرض المصرية والعلم والنشيد وهوية الدولة المصرية والجيش المصري الذي استطاع أن يحمي مصر من قضايا الأمن القومي، متابعًا أن «الجيش المصري والدور الكبير الذي يؤديه خط أحمر ممنوع الاقتراب منه أو المساس بهيبته ووقاره».

ولفت إلى أن المجلس سيناقش قضية الأمن القومي والخطاب الديني في جلسة أخرى، موضحًا أن معظم المناقشات التي تدور في هذا الإطار نظرية ولا تنتهي إلى توصيات ولا تؤدي إلى اقتراب وجهات النظر.

وذكر «جبر» أن الدولة المصرية يحدث بها إنجازات حقيقية لم تحدث في تاريخها، إضافة إلى أن الأمن القومي هو حماية الدولة المصرية الحديثة بكل عناصرها، مشددًا على أهمية النقل الحقيقي الأمين بمنتهى الموضوعية لما يحدث في مصر.

ونظم المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة كرم جبر، اليوم الخميس، ورشة عمل «الإعلام وقضايا الأمن القومي»، أدارها نشأت الديهي، عضو المجلس.

شارك في الورشة، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بجانب عدد من الإعلاميين والصحفيين وأعضاء المجلس.