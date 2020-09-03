تشاتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة الزمالك مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف فقط، خلف بيراميدز، منافسه في مباراة اليوم، وصاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

ويغيب عن بيراميدز في مباراة اليوم عبدالله السعيد، قائد وهداف الفريق؛ بسبب استمرار معاناة من الإصابة العضلية، وكذلك أجمد الشناوي، حارس مرمى الفريق.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد توفيق، علي جبر، احمد أيمن ومحمد حمدي.

خط الوسط: إبراهيم حسن، إبراهيم عادل، عمر جابر، محمود حمادة ومحمد فاروق.

الهجوم: إيريك تراوري.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن أيمن، طارق طه، عبد الله بكري، نبيل عماد دونجا، إسلام عيسى، جون أنطوي، رجب بكار، محمد فتحي وعمر العيوني.