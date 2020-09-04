الدنمارك: تخفيف قيود كورونا على الحدود

قالت الشرطة الوطنية في الدنمارك، اليوم الخميس، إن البلاد بصدد تخفيف الرقابة على الحدود التي تم فرضها في مارس الماضي في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضافت الشرطة أن الرقابة على الحدود ستكون دورية وانتقائية، مما يسمح بتدفق مروري سلس.



وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشرطة "في أقرب وقت ممكن" بإعادة فتح جميع المعابر الحدودية البرية الـ13 في جنوب جوتلاند أمام ألمانيا المجاورة؛ حيث ‘نه حتى الآن لا يوجد سوى ثلاثة معابر فقط مفتوحة.



وستواصل الشرطة وجودها فى المطارات الدولية، حيث تستمر في إجراء عمليات تفتيش ميدانية للقادمين من دول منطقة شنجن للتنقل الحر، والتي لم تتأثر بقواعد الحجر الصحي الدنماركية.



وستظل عمليات الفحص الكامل للركاب القادمين إلى الدنمارك من البلدان التي تطبق فيها قواعد الحجر الصحي سارية.



وقالت الشرطة إنها تتوقع أن تخفض هذه الإجراءات أوقات انتظار المسافرين القادمين إلى الدنمارك.



وكانت الدنمارك أغلقت فى منتصف مارس حدودها البرية امام السائحين والأجانب الآخرين الذين لم يكن لديهم سبب ضروري للزيارة، ولكن تم تخفيف إجراءات الدخول تدريجيا خلال الأشهر الأخيرة.