النحاس يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة المصري في الدوري

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أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمواجهة المصري ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

ويحتل المقاولون المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة فيما يقبع المصري في المركز 16 برصيد 21 نقطة.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لعلي ماهر مدربًا للفريق البورسعيدي، بعدما أعلن المصري رحيل طارق العشري من تدريب الفريق بعد إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وجاء تشكيل المقاولون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: حسن الشامي، فادي نجاح، محمد سمير، أمير عابد.

خط الوسط: كريم مصطفى، عبد العزيز موس، إبراهيم عادل، لويس إدوارد.

الهجوم: شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.

فيما جاءت مقاعد البدلاء على النحو التالي: عبد الوهاب إسماعيل، يوسف إسماعيل، محمد سالم، عبد الرحمن فاروق، محمود سيد، حسن محمود، محمد إبراهيم، عبدالله محمد، محمد عصام.