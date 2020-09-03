جونز هوبكنز: إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى 247 ألفا و411 حالة والوفيات 9322

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 247 ألفا و411 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت فرانكفورت، بحسب ببيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9322 حالات وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 219 ألفا و904 أشخاص.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 31 أسبوعا.

وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 1311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

وأوضح المعهد اليوم على موقعه الإلكتروني أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا بلغ حتى الآن 246166 مصابا على الأقل منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد.

وأضاف المعهد أن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس بلغ 9321 حالة، ويزيد هذا العدد على ما تم تسجيله حتى أمس الأربعاء بإجمالي ثمانية أشخاص.

وبحسب تقديرات المعهد، تغلب نحو 220500 شخص على الإصابة بالفيروس حتى الآن.

وأشارت تقديرات المعهد المختص أيضا إلى أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بعدوى الفيروس بلغ أمس الأربعاء 80ر0، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 84ر0، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى إلى أقل من شخص في المتوسط.