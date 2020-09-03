عقوبات أمريكية على شركات تشحن وتبيع البتروكيماويات إلى إيران

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على خمسة كيانات بسبب مشاركتها عن علم في صفقة كبيرة لشراء أو شراء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران.



ونقلًا عن الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، مساء الخميس، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على ثلاثة أفراد مسؤولين تنفيذيين رئيسيين في الكيانات الخاضعة للعقوبات.



وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن تي منوتشين إن «النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات البتروكيماويات لمواصلة تمويله للإرهاب والأجندة الخارجية المزعزعة للاستقرار».



وتابع أن «إدارة ترامب لازالت ملتزمة باستهداف أولئك الذين يساهمون في محاولات إيران التهرب من العقوبات الأمريكية من خلال تسهيل البيع غير المشروع للمنتجات البترولية الإيرانية حول العالم».