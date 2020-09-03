وزيرة البيئة: بدأنا في التواصل مع عمال النظافة لتوفير مظلة تأمينية لهم

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة وضعت خطة لدمج القطاع غير الرسمي من عمال النظافة ومتعهدي القمامة في مصر، مشيرة إلى التواصل مع عمال النظافة منذ عام لتوفير مظلة تأمينية لهم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت «فؤاد» خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الأربعاء، أن الوزارة أنشأت موقعًا إلكترونيًا مع وزارة التضامن لتسجيل بياناتهم، لافتة إلى أنها تعرف الأماكن التي يتواجد بها هؤلاء العمال.

وأشارت إلى التعاون مع وزارة القوى العاملة لقيد مهنة العمال في البطاقة الشخصية، قائلة إن الخطوة ستمكن العامل من الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة المخلفات.

وتابعت: «المهنة على راسنا من فوق، ولولا عامل النظافة لتضاعفت أعداد القمامة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد»، متوجهة بالتحية لعمال النظافة ومتعهدي القمامة في مصر.

وناشدت العمال الاستجابة لوزارة البيئة وتسجيل بياناتهم حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ المنظومة الجديدة، متابعة: «عليهم يجمعوا بعضهم البعض ويسجلوا بياناتهم كأفراد لإنشاء مجموعات أهلية، بما يساعدهم في الالتحاق بعقود التشغيل لحي أو مركز معين».