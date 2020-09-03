لليوم الثانى على التوالى وبقيادة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية، واللواء خالد إبراهيم مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقة شرق الدلتا، استمرت أعمال أكبر حملة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة بمنطقة "عبده الصالحى" لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير بحيرة المنزلة فى إطار المشروع القومى لرئيس الجمهورية.

وقال محافظ الدقهلية إن الحملة تستهدف استكمال أعمال الإزلات للتعديات بالمنطقة، حيث يتم إزالة ٣٠٢ عقارا تضم ١٢٠٠ مسكن تم إقامتهم بالتعدى على حرم بحيرة المنزلة بالمنطقة المشار إليها.

وأوضح المحافظ أن أرض منطقة عبده الصالحى عبارة عن 45 فدانا، تم ردمها من مسطح بحيرة المنزلة وتقسيمها إلى قطع أراضى معده للبناء بمساحات مختلفة منذ عام 2008، وأن المعتدين الذين قاموا بأعمال الردم استغلوا حلم البسطاء بامتلاك منزل وقاموا ببيعها لهم دون أى سندات للملكية، كما قام الأهالى خلال فترة الإنفلات الأمنى وغياب رقابة أجهزة الدولة أثناء أحداث 25 يناير 2011 ببناء منازل تتراوح مساحتها من 70 إلى 100 متر.

وأشار إلى أنه بعد تحرير محاضر سرقة تيار كهربائى لهم قاموا بتوصيله من خلال عدادات بنظام الممارسة، كما قاموا بتوصيل مياه الشرب لمنازل المنطقة بالتعدى على خط مياه الشرب الواصل للمساكن التي أقامتها الدولة بمنطقة وش القطار القريبة منها.

وفى ذات السياق قال محافظ الدقهلية، إن مشروع تنمية وتطوير بحيرة المنزلة وعودتها لسابق عهدها والذى يجرى تنفيذة حاليا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فإن الحملات المكبرة لإزالة التعديات مستمرة فى عملها لعودة ٤٥ فدانا لأحضان بحيرة المنزلة، موضحا أنه تم أمس إزالة عدد ٨٥ عقارا بالمنطقة المذكورة، مؤكدا أن الدولة لا تسمح بسياسة الأمر الواقع ولا سلطة تعلو على الدوله والقانون، مضيفا أن هذه رسالة قوية لكل من تسول نفسه التعد على أملاك الدولة ولإباطرة الفساد بأن الدولة قوية وعازمة وماضية في طريقها نحو استرداد حقوقها واستكمال مسيرة مشروعاتها التنموية من أجل جميع المصريين فى ربوع محافظات الجمهورية.