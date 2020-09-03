زيزو يعوض طارق حامد في تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة بيراميدز مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف فقط، خلف بيراميدز، منافسه في مباراة اليوم، وصاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم،طارق حامد، متوسط الميدان، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فيما يغيب حازم إمام بسبب الإصابة.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش وعبدالله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم.

الهجوم: أشرف بن شرقي، يوسف أوباما ومصطفى محمد.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش، إسلام جابر، عمر السعيد، حسام عبد المجيد، حسام أشرف، محمد عبد الغني، أسامة فيصل، كاسونجو كابونجو وشيكابالا.