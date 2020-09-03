مدينة أمريكية تقاضي شركات النفط الكبرى بسبب التغير المناخي

(د ب أ)

أقامت مدينة هوبوكين بولاية نيوجيرسي الأمريكية دعوى قضائية ضد شركات النفط العملاقة لمطالبتها بتحمل الخسائر والأضرار التي تعرضت لها المدينة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري على الأرض.

وأعلن عمدة المدينة رافي بهالا عن القضية اليوم الأربعاء قائلا إن المدينة الواقعة على نهر هديسون تشعر مباشرة بتأثيرات التغير المناخي سواء من حيث ارتفاع منسوب البحر أو زيادة وتيرة تكرار العواصف القوية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عمدة المدينة القول "في الوقت نفسه نستثمر مئات الملايين من الدولارات للتكيف مع حقائق التغير المناخي. شركات النفط العملاقة شاركت على مدى عقود في حملة تضليل طويلة والتي ساهمت في ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم وكان لها تأثيرات كبيرة على سكاننا".

تتهم الدعوى المقامة أمام المحكمة العليا في نيوجيرسي شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل وشيفرون كورب، بمحاولة خداع العملاء بشان تأثيرات احتراق الوقود الأحفوري والذي يعتبر السبب الرئيسي في ظاهرة التغير المناخي. كما تضمنت الدعوى اسم معهد البترول الأمريكي وهو منظمة غير حكومية معنية بقطاع النفط.

وبحسب الدعوى فإن سكان مدينة هوبوكين بشكل خاص عرضة لمخاطر التغير المناخي لانهم يعيشون بالكاد على ارتفاع 5 اقدام فقط من خط المد المرتفع المحلي. وتبرز الدعوى الجديدة الدمار الذي واجهته المدينة نتيجة الإعصار إيريني والعاصفة القوية ساندي عامي 2011 و2012.