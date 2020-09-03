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فرنسا تسجل 7017 حالة إصابة جديدة بكورونا


نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2020 - 12:34 ص | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2020 - 12:34 ص

 (د ب أ)

سجلت فرنسا 7017 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع متوسط الزيادة خلال سبعة أيام إلى أعلى مستوى منذ بدء تفشي المرض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الأربعاء "الفيروس يواصل التقدم في جميع أنحاء البلاد. يعد الالتزام بالتباعد الاجتماعي أمرا حيويا لوقف تقدم الفيروس في ظل إعادة بدء العمل بالمدارس والعودة الواسعة أو عودة الموظفين إلى أماكن عملهم".

واتخذت السلطات الفرنسية خطوات إضافية لمحاولة احتواء تسارع الإصابات في الأسابيع القليلة الماضية، مثل جعل وضع أقنعة الوجه الواقية إلزاميا في الأماكن العامة في العديد من المدن بما في ذلك باريس.

وزادت الدولة أيضا عدد الفحوص، حيث تم إجراء أكثر من مليون الأسبوع الماضي. وبين 24 و 30 آب/ أغسطس، كانت 3ر4 % من نتائج الفحوص إيجابية.


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